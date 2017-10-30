Актер, обладатель двух "Оскаров" признался в нетрадиционной ориентации
30 октября 2017, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный голливудский актер, обладатель двух премий "Оскар" Кевин Спейси сделал важное заявление.
Артист в понедельник, 30 октября, признался своим поклонникам в нетрадиционной ориентации. На своей страничке в социальной сети Twitter Спейси написал, что близкие люди давно об этом знают, однако теперь он решил не скрывать свою натуру.
Якобы поводом для столь личного признания стали обвинения о домогательствах Кевина Спейси к актеру Энтони Рэппу. Первый подчеркнул, что не помнит эту встречу, поскольку она произошла более тридцати лет назад, однако принес искренние извинения, если действительно сделал нечто, оскорбившее мужчину.