Всемирно известный голливудский актер, обладатель двух премий "Оскар" Кевин Спейси сделал важное заявление.

Артист в понедельник, 30 октября, признался своим поклонникам в нетрадиционной ориентации. На своей страничке в социальной сети Twitter Спейси написал, что близкие люди давно об этом знают, однако теперь он решил не скрывать свою натуру.

Якобы поводом для столь личного признания стали обвинения о домогательствах Кевина Спейси к актеру Энтони Рэппу. Первый подчеркнул, что не помнит эту встречу, поскольку она произошла более тридцати лет назад, однако принес искренние извинения, если действительно сделал нечто, оскорбившее мужчину.