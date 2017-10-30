Кети Топурия и рэпер Гуф рассказали о своих отношениях во время прямой трансляции в Инстаграме.

Этим музыкантам приписали роман. Солистка группы "А-Студио" развелась с мужем -бизнесменом.

И пошли слухи, что брак 31-летней певицы распался из-за романа с 38-летним рэпером Алексем Долматовым.

Воскресным вечером 29 октября артисты устроили прямой эфир. Кети рассказала, что поклонники предложили ей устроить прямую трансляцию с кем-то из коллег. Алексей поинтересовался: "И все такие Эмин, Эмин?" Певица шутя ответила: "Не ревнуй".

Слухи о том, что у Кети и Алексей роман, пошли после того, как одно издание опубликовало якобы их фотографии с совместно отдыха в Таиланде. Они вспомнили эту тему.

"Правда, что ты любишь Кети Топурия? А правда, что вы вместе в Таиланде отдыхали?" – со смехом спросила Кети рэпера. "Все спрашивают, как мы общаемся. Вот так мы и общаемся", – констатировала солистка "А-Студио".

Они называют себя близкими друзьями.