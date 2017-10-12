Андрей Малахов основал собственную телекомпанию

Андрей Малахов стал совладельцем новой телекомпании «ТВ Хит». Компания займется производством фильмов и программ для телевидения. Малахов станет генеральным продюсером созданной компании.

Генеральным директором — исполнительный продюсер «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александра Новикова. Доля Малахова в уставном капитале ТВ-компании составляет 50%, остальными 50% обладает продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков. Информация о компании занесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«ТВ хит» займется производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, изданием газет, журналов и периодических изданий, а также деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Ранее сообщалось, что Малахов будет вести игровое шоу "Стена" на канале "Россия 1", первый эфир пройдет 22 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.