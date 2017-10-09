Андрей Малахов станет ведущим игрового шоу

Популярный ведущий Андрей Малахов будет вести игровое шоу "Стена" на канале "Россия 1", первый эфир пройдет 22 октября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.

"Стена" — международный формат, выходящий более чем в десяти странах. Участники программы отвечают на вопросы, сложность которых увеличивается по ходу игры. Сумма выигрыша определяется случайно — падением шаров с верхней кромки стены в соответствующие ячейки у ее основания. В случае верного ответа шары окрасятся в зеленый цвет, а в случае неверного — в красный.

Каждый правильный ответ будет приносить в копилку участников от 100 рублей до 5 миллионов, а общий призовой фонд может доходить до 60 миллионов рублей.

Участниками шоу, по условиям формата, становятся обыкновенные люди, которые совершают необыкновенные поступки. Первые программы снимают в Польше. С польскими зрителями в массовке.

Как стало ранее известно, программа "Пусть говорят" получила премию ТЭФИ в категории "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил передать награду ведущему Андрею Малахову.

Юрий Аксюта, руководитель музыкальных проектов «Первого канала», поделился своим мнением по поводу причин ухода Андрея Малахова на телеканал «Россия 1». В смене работы телеведущего он не видит ничего плохого.