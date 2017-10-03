Программа "Пусть говорят" получила премию ТЭФИ в категории "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил передать награду ведущему Андрею Малахову.

"Программы делают масса людей… Этот приз, я считаю, должен достаться Андрею Малахову", - сказал при этом Эрнст. Ведущие пообещали передать награду Малахову. Напомним, летом он перешел на канал "Россия 1", ведет и продюсирует программу "Прямой эфир".

Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил блогеру Юрию Дудю заменить телеведущего Владимира Познера. Дудь пока не ответил ни согласием, ни отказом.

Андрей Малахов написал генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту открытое письмо. Бывший ведущий телепередачи "Пусть говорят" решил высказаться по поводу долгих лет работы на канале.