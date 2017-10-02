СМИ узнали, что Эрнст нашел замену Владимиру Познеру

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил блогеру Юрию Дудю заменить телеведущего Владимира Познера. Дудь пока не ответил ни согласием, ни отказом.

Слухи о том, что главный редактор Sport.ru получил предложение от Константина Эрнста – его якобы позвали делать свой проект на Первый канал – появились в Сети в минувшие выходные. Поклонники Дудя, еще не узнав его окончательного ответа, уверены, что Юрий откажется, так как сам не раз говорил, что свое шоу в телевизионный формат переводить не собирается. Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Юрий Дудь невероятно популярен среди молодежи. У него в YouTube есть свой собственный канал, гостями которого уже стали Сергей Шнуров, Олег Тиньков, Владимир Жириновский.