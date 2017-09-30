Эвелина Блёданс после развода опубликовала фото с молодым красавцем на яхте

Актриса Эвелина Блёданс опубликовала фото на яхте с молодым мускулистым мужчиной. И в сетях заговорили, что клоунесса после развода с мужем Александром Сёминым расслабилась.

О том, что Блёданс рассталась с супругом, слухи появились ещё год назад. Недавно Эвелина лично официально объявила о разводе. Сёмин был вторым мужем актрисы. В браке родился мальчик Семён - "солнечный" малыш.

Фото на яхте с красавцем-брюнетом Блёданс подписала: "Может конечно и можно обойтись без мужского плеча.... и имеет ли значение его объём.... думаю....". Многие поклонники актрисы решили, что снимки на яхте - фотосессия актрисы. Эвелине Блёданс за 40, свой возраст она не скрывает. А фигура у неё шикарная, как у молодой девчонки.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Сен 30 2017 в 12:58 PDT

По утрам Блёданс показывает упражнения, благодаря которым у неё такой пресс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Сен 27 2017 в 7:18 PDT

Не хуже выглядит и певица Ольга Орлова. А участница шоу "Голос" поразила стройной фигурой и длинными ногами Александра Градского.