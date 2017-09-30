Всех наставников - "золотой" состав - шоу "Голос" восхитила красота участницы конкурса Яны Кошкиной.

Особенно достоинства девушки поразили самого старшего наставника Александра Градского.

Градский на слепом прослушивании внимательно вслушивался в исполнение участницей песни "Шопен" Елены Ваенги. По его признанию, он уже начал в мыслях прокручивать, как сможет работать с этой конкурсанткой.

А когда наставники увидели девушку - просто были удивлены ее длиннющими ногами, тонкой талией и пышной грудью.

Яна еще несколько раз покрутилась на сцене, чтобы Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея рассмотрели ее во всей красе. Градский не удержался и спросил у Пелагеи, как у девочки, свое все у Яны или нет. "Ну откуда я знаю, Александр Борисович", - ответила Пелагея. Музыкант пригласил Яну Кошкину учиться пению.