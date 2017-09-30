Певице, ведущей реалити-шоу Ольге Орловой задали много вопросов из-за фото в бассейне. Бывшая солистка группы "Блестящие" отдыхает и балует своих подписчиков, выкладывая в Instagram cвои фотографии.

Один из снимков подписчики назвали провокационным. Орлова предупреждала: "Сразу хочу всех успокоить- купальник на мне!" Но поклонники все равно сомневались и обсуждали: "Без купальника?", "Есть купальник". "Работа работой, а отдохнуть иногда хочется. Сегодня позволила себе насладиться чуть дольше обычного!" - рассказала телеведущая.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Сен 29 2017 в 4:47 PDT

Красоту Ольги Орловой ценят. У нее один ребенок - сын. А в комментариях предлагают такой красавице родить еще дочку: "Вообще, да - Ольге нужно ещё лапочку дочку родить , красавицу , всю в мамочку"