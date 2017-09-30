Ольгу Бузову оштрафовали за езду на кровати по Москве

Ранее «Аргументы недели» сообщали про инцидент с телеведущей Ольгой Бузовой, которая проехала по центру Москвы на кровати. Телеведущая объяснила, что снимает новый клип, но ГИБДД такое объяснение не устроило.

Телеведущая Ольга Бузова проехала по проезжей части в центре Москвы на кровати, которая была привязана к впереди идущему автомобилю. Правоохранителям Бузова объяснила, что снимается новый клип, но на певицу составили протокол об административном правонарушении, сообщает телеграм-канал Mash. Суть претензий правоохранителей в том, что пассажир (Ольга Бузова) перевозился вне кабины автомобиля.