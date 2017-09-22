Полуголую Ольгу Бузову провезли на кровати по дороге

В культовой итальянской комедии «Укрощение строптивого» герой Адриано Челентано проучил свою гламурную гостью, прокатив ее на кровати по улицам городка. В такой же ситуации оказалась сегодня и Ольга Бузова.

Звезда телешоу «Дом-2» телеведущая Ольга Бузова шокировала не только своих поклонников, но и всех пользователей интернета, которые увидели видео с участием телезвезды, передает РЕН ТВ и публикует видео инцидента.

Ольга Бузова, словно героиня Орнеллы Мути из фильма «Укрощение строптивого», проехала по проезжей части города Москвы на кровати в полуобнаженном виде. Оказалось, Бузова снималась в рекламном ролике. Что рекламировала полуголая Бузова в кровати посреди проезжей части, неизвестно.