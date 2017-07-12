О том, как проходит лечение Даны Борисовой и как скоро она вернется в Москву, рассказал председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, который курирует лечение телеведущей в Таиланде.

По его рассказам, в последние месяцы Борисова находилась в жуткой депрессии и полном одиночестве: любимую дочку забрал отец, а в матери она видела своего врага. Свою боль она глушила антидепрессантами вперемежку с алкоголем и наркотиками. От безысходности Дана даже пыталась покончить с собой.

Лушников рассказал «Комсомольской правде» о сообщении, которое он получил от Борисовой: "Если бы вы ко мне не пришли в тот день, не увезли бы меня на лечение, то я не знаю, сколько бы все это продлилось, потому что в Москве у меня были попытки выйти на балкон и покончить с собой...".

Сейчас, как известно, 41-летняя Дана Борисова проходит лечение в тайской наркоклинике. Программа рассчитана максимум на полгода, далее идет социализация. Ранее сама телеведущая говорила, что вернется в Москву не раньше Нового года.

В конце лета или в начале осени Борисовой могут позволить увидеться с дочкой, опекуном которой по суду стал ее отец Максим Аксенов. Состоится ли свидание Даны и Полины, будет решать именно он.



