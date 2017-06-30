Дана Борисова проиграла суд отцу дочки

Телеведущая Дана Борисова, находящаяся на лечении в Тайланде, переживает из-за своей дочери. 10-летняя Полина живет со своим отцом, и бывший муж Даны хотел отсудить ребенка.

Расстроенная Борисова сообщила о решении суда в Instagram. Телеведущая уверяет, что готова на все, обязательно излечится от пагубного пристрастия, лишь бы быть с дочерью.

"Друзья! У меня была очень тяжелая ночь, я кричала "Полина" на весь дом, плакала и прокручивала в памяти счастливые моменты, когда я была вдвоем с моей дочерью. Перед своим отъездом из Тайланда, в разговоре с Никитой Лучниковым, который приезжал меня поддержать и помочь сделать правильный выбор в своём выздоровлении, я сказала ему, что готова принять любое решение суда, и хочу продолжать работать над собой, чтобы потом вернуть своего ребенка", - пишет Дана.

По словам Даны, сегодня адвокат порадовал ее решением суда. Оно намного мягче, чем Дана ожидала. "Это очень приятная новость, что я смогу видеть свою дочь, когда я захочу, а пока я прохожу восстановление, она будет на полном обеспечении у Максима", - призналась Борисова.

Дана отметила, что ей не очень легко дается реабилитация. "Но несмотря на мучительное желание быть рядом с Полиной, я понимаю, что своему ребенку я нужна только здоровой, и все испытания я пройду до конца. И я верю, что Полина еще будет гордиться мной", - надеется телеведущая.

Публикация от Дана Борисова ???? (@danaborisova_official)Июн 30 2017 в 6:10 PDT

Несколько месяцев назад на Первом канале мама Даны заявила, что ее дочь наркоманка и нуждается в лечении. Андрей Малахов помог устроиться Борисовой на лечение и реабилитацию в Тайланде.

Дана два месяца работает над собой и почти ежедневно пишет посты о прохождении курса лечения.