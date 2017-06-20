Дана Борисова обещала вернуться после Нового года

Уже полтора месяца известная телеведущая Дана Борисова находится в таиландском рехабе, где проходит 12 ступеней избавления от наркотической зависимости. Недавно ей удалось прилететь на один день в Москву для съемок в программе «Пусть говорят».

Собственно, с этой программы и началось ее возвращение к здоровой жизни. Первый канал взял на себя все расходы по лечению Борисовой, а Андрей Малахов обманом отправил свою коллегу на Самуи. Она же думала, что едет сниматься в очередном проекте.

В эфире программы Дана помирилась со своей мамой Екатериной Ивановной, которая не постеснялась на всю страну заявить о проблемах дочери. Благодаря материнской тревоге и помощи преданных друзей Дана попала на реабилитацию в Таиланд.

«КП» удалось связаться с Борисовой во время ее недолгого пребывания в Москве. Дана рассказала, что лечение пошло ей на пользу, но домой она вернется еще не скоро, после Нового года.



