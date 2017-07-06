Гражданская супруга Олега Яковлева рассказала о его последних днях и завещании

Прошло семь дней со дня безвременной смерти 47-летнего солиста группы «Иванушки Интернешнл» Олега Яковлева. Его гражданская супруга Александра Куцевол решила развеять все слухи относительно его диагноза.



Ранее она уже грозила судами всем сплетникам, заявившим у что Олега был СПИД и появившийся на его фоне цирроз печени. По ее утверждению, певец ушел из жизни в результате тяжелого двухстороннего воспаления легких.

Бывшая телеведущая и журналистка, а в последние годы промоутер и гражданская жена артиста Александра Куцевол рассказала, что еще до того, как лечь в больницу Олег Яковлев плохо себя чувствовал: много спал и пил лекарства от кашля. Артист предпочитал заниматься самолечением, а на все просьбы своей девушки обратиться к врачу отмахивался. И лишь когда его состояние резко ухудшилось после концерта в Питере, который проходил 23 июля, Олег решился на визит к доктору, пишут "Дни.ру".

Обследование показало двухстороннее воспаление легких, Яковлев лег в больницу. Там он пробыл неделю и уже собирался выписываться домой. Анализы были хорошие, и ничто не предвещало беды. Однако его состояние резко ухудшилось, и артиста перевели в реанимацию. О том, что его перевели на искусственную вентиляцию легких, она узнала от журналистов. Когда она уверяла, что с Олегом все хорошо, он уже находился между жизнью и смертью.

Два последних дня певец находился без сознания. Врачи понимали безнадежность ситуации, поэтому разрешили Александре прийти к нему в реанимационную палату. Там она проговорила с Олегом больше часа, надеясь, что он ее слышит, и даже ушла, не попрощавшись, надеясь на следующий день вернуться. Но в 07:10 утра ей позвонил заведующий отделением и сказал, что пять минут назад сердце Олега остановилось.

Светских репортеров интересует, оставил ли Яковлев завещание. Александре ничего не известно об этом, ведь ее любимый не собирался так рано умирать. Никого из родственников у него не осталось. Будучи православным (мать - буддистка, отец - мусульманин), после смерти певец был кремирован. Так пожелала его гражданская супруга.



Александра Куцевол опубликовала в Инстаграм последнее прижизненное фото Олега.