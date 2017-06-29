Олега Яковлева кремируют после смерти

О смерти Олега Яковлева, бывшего солиста известной молодежной группы «Иванушки International», стало известно сегодня утром от гражданской супруги певца Александры Куцевол. Причиной его смерти она назвала остановку сердца.



«Лайф» пишет, что Яковлев скончался, не приходя в сознание, в результате отека легких, а осложнения возникли из-за цирроза печени. После госпитализации певец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние резко ухудшилось за день до смерти.



По словам его бывшего коллеги по группе Кирилла Андреева, Яковлев «никогда не имел проблем со здоровьем» и всего за месяц до смерти «был полон сил», но много курил. Его другу продюсеру Дмитрию Федорову тоже ничего не было известно о серьезных проблемах со здоровьем у Яковлева. Впрочем, цирроз печени может протекать бессимптомно и не заявлять о себе сильными болями.



О дате и месте прощания станет известно позднее. По информации Куцевол, тело Олега после смерти будет кремировано.



