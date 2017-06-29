Не приходя в сознание,скончался экс–солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Сегодня рано утром, не приходя в сознание, скончался экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщила в своем Instagram гражданская супруга исполнителя Александра Куцевол и подтвердила его PR-менеджер.









Несколько дней назад исполнитель поступил в московскую клинику в очень тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи буквально боролись за жизнь 47-летнего артиста, но тщетно. СМИ писали о двусторонней пневмонии, диагностированной у Яковлева. Эту информацию подтвердила "Дням.ру" и его пресс-секретарь. Паблик Mash, тем временем сообщает, что у певца был цирроз печени.

В 2013 году Олег Яковлев, пожелавший выступать сольно, ушел из коллектива продюсера Игоря Матвиенко, в которой он выступал на протяжение 16 лет. В ноябре прошлого года он широко отметил свое 47-летие, объединив его с выходом нового клипа на песню "Мания".