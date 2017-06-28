Журналистам удалось выяснить, что случилось с экс-солистом "Иванушек International" Олегом Яковлевым. Оказалось, что артиста госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких.



Об этом "Дням.ру" рассказала официальный представитель исполнителя, не поделившись более подробной информацией. Сегодня стало известно, что 47-летний Яковлев находится в крайне тяжелом состоянии в клинике и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.



В 2013 году Олег Яковлев, пожелавший выступать сольно, ушел из коллектива продюсера Игоря Матвиенко, в которой он выступал на протяжение 16 лет. В ноябре прошлого года он широко отметил свое 47-летие, объединив его с выходом нового клипа на песню "Мания".



