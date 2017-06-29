Стала известна причина смерти певца, бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева. Олег Яковлев умер в реанимации одной из столичных больниц в четверг утром.

Артист скончался в результате отёка лёгких. Осложнения на лёгкие появились из-за цирроза печени, - передаёт Лайф.

Накануне появилась информация о том, что экс-солист группы "Иванушки International" госпитализирован и врачи оценивают его состояние как критическое. Его гражданская супруга Александра Куцевол сообщала, что Олег был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Александра подтвердила смерть любимого мужчины: "Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой".

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol)Июн 28 2017 в 10:22 PDT

"Человек просто не пришел в себя", - коротко сказала она в интервью "КП".

Олег Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в 1998 году. Через пять лет он стал заниматься сольной карьерой.