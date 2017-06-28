Певец, бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев несколько дней назад попал в больницу, и по оценке медиков, сейчас 47-летний артист находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным Лайф, певца подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние Олега Яковлева врачи оценивают как крайне тяжёлое. Медики столичной клиники борются за жизнь исполнителя.

Еще недавно Олег Яковлев в соцсети "Инстаграм" поздравлял медиков с профессиональным праздником. "Поздравляю с днём медицинского работника всех своих друзей-врачей, благодаря коим я жив и здоров, а также всех медиков нашей страны!", - написал он.

Несколько лет назад Олег Яковлев ушел из коллектива продюсера Игоря Матвиенко и стал выступать сольно. Одну из песен ему написал композитор Павел Есенин.