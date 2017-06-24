Бузова изумила фанатов своим вульгарным видом в бане
24 июня 2017, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию в настолько откровенном наряде, что некоторые подписчики ее Instagram сравнили ее с девушкой по вызову. Сделано фото в помещении, напоминающим деревенскую баню.
Бузова запечатлена в очень коротком топе черного цвета, коротких шортах, под которые звезда решила одеть колготки в сетку и ботинки.
Данная фотография сразу же стала довольно обсуждаемой темой. Некоторым подписчикам понравился образ Бузовой, но большинство раскритиковало ее за откровенный вид. Обьектом критики также стал макияж телеведущей.
В таком виде Бузова потом вышла на сцену.
Ранее Группа "Градусы" презентовала совместный клип с Ольгой Бузовой на песню "Здорово, великолепно". Правда, исполнительница только сыграла роль в видео, где продемонстрировала свои актерские, а не вокальные данные.
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