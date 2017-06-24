Бузова изумила фанатов своим вульгарным видом в бане

Недавно телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию в настолько откровенном наряде, что некоторые подписчики ее Instagram сравнили ее с девушкой по вызову. Сделано фото в помещении, напоминающим деревенскую баню.

Бузова запечатлена в очень коротком топе черного цвета, коротких шортах, под которые звезда решила одеть колготки в сетку и ботинки.

Данная фотография сразу же стала довольно обсуждаемой темой. Некоторым подписчикам понравился образ Бузовой, но большинство раскритиковало ее за откровенный вид. Обьектом критики также стал макияж телеведущей.

В таком виде Бузова потом вышла на сцену.

Ранее Группа "Градусы" презентовала совместный клип с Ольгой Бузовой на песню "Здорово, великолепно". Правда, исполнительница только сыграла роль в видео, где продемонстрировала свои актерские, а не вокальные данные.