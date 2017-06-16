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"Градусы" презентовали совместный клип с Ольгой Бузовой

16 июня 2017, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

"Градусы" презентовали совместный клип с Ольгой Бузовой

Группа "Градусы" презентовала совместный клип с Ольгой Бузовой на песню "Здорово, великолепно". Правда, исполнительница только сыграла роль в видео, где продемонстрировала свои актерские, а не вокальные данные.

Фанаты "Градусов" разделились - одни высоко оценили видео, а другие появлению телеведущей в кадре не очень то и рады.

Накануне звезда сообщила в своём Инстаграме, что продвигает не только собственную музыку, но и музыку своих коллег по цеху. Ольга пишет, что снялась там как главная героиня. Артистка также поблагодарила клипмейкера и продюсера Яну Рудковскую за доверие и веру в нее. За несколько часов пост собрал более миллиона просмотров.

О впечатлении от работы с "Градусами" и Бузовой рассказала в своем Instagram Яна Рудковская. Она считает Ольгу "очень хорошей девочкой", которая идет к своей мечте петь "большими шагами".

Ранее сообщалось, что популярная телеведущая, экс-участница и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова запустила в Инстаграм танцевальный флешмоб в поддержку своей новой песни «Мало половин». Певица предложила станцевать под припев композиции.

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