Мария Голубкина с головой ушла в новые отношения. Ее чувства к продолжателю громкой актерской фамилии Борису Ливанову настолько сильны, что она готова полностью изменить свою прежнюю жизнь.

От чувств 43-летняя актриса заметно похудела, хотя на пару с избранником, по ее собственному признанию, ест исключительно калорийную пищу. После замужества Мария намерена отказаться от своего трехэтажного особняка в 10 километрах от столицы, который требует много сил и материальных вложений. Она уже переехала в квартиру будущего мужа. Живут ли там с ними ее дети - 19-летняя Анастасия и 15-летний Иван – неизвестно. Но дом им точно не достанется. Принципиальная мама хочет, чтобы дети сами заработали себе на жилье.

Голубкина – Ливанов уже перезнакомили своих детей (у Бориса 15-летняя дочь Ева) и познакомились с родителями. Встреча всех сторон прошла очень хорошо, и актриса буквально светится от счастья. Не смущает ее и запятнанная биография Бориса (отсидел 4,5 года за убийство). "Это круто! Это человек, у которого есть жизненный опыт!" – заявляет Голубкина. Мария мало значения придает штампу в паспорте, зато хочет обвенчаться с избранником. Впрочем, без официальной регистрации им в этом случае не обойтись.

Наследница актерской династии славится своим неординарным характером и порой ее суждения слишком резки. Бывшая супруга Бориса Ливанова тоже рассказывает о его грубом поведении. Якобы мужчина нередко поднимал на нее руку, избивал. Поэтому она не видит будущего в браке своего бывшего супруга и актрисы.



