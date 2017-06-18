Бывшая жена Бориса Ливанова предрекла Голубкиной в браке синяки и слезы

Известная актриса Мария Голубкина собралась замуж за сына прославленного Шерлока Холмса – Бориса Ливанова. Экс-супруга наследника известной фамилии Екатерина Хрулева не верит в счастливый брак между бывшим благоверным и актрисой.

Впрочем, она не верит даже в сам брак. Зная Бориса «как облупленного», женщина заявляет, что для него брак с артисткой ничего не значит, у него этих «лямуров» после освобождения (сын Игоря Ливанова освободился в сентябре 2014 года, отсидев 4,5 года за убийство) было полно. Бывшая супруга, родившая звездной семье в 2002 году дочку Еву (девочка по суду проживала у родителей Бориса), считает, что бывший супруг еще до сих пор любит.

Они до сих пор встречаются, как правило, из-за дочки. Во время очередной недавней посиделки в кафешке, Борис Ливанов, в ответ на вопрос Екатерины о предстоящей свадьбе, лишь посмеялся и сказал, что жениться ни на ком он не собирается, рассказала Хрулева Eg.Ru.

Но даже если свадьба все-таки состоится, бывшая супруга Ливанова предрекла своей преемнице те же несчастья, что испытала некогда сама – синяки и слезы. "Все пойдет по стандартному сценарию: сначала стихи и цветы, потом – синяки и слезы. И бедная Голубкина будет с побитой рожей ходить по ток-шоу и жаловаться на мужа-алкаша. Вот увидите, все так и будет", – заявила Екатерина, которую муженек частенько поколачивал. По ее признанию, он ломал ей нос и ребра. Но несмотря на прежние обиды, женщина хочет вернуть семью.



