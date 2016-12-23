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Сергей Лазарев заявил, что уже два года является счастливым отцом

23 декабря 2016, 10:47 [ «АН-онлайн» ]

Сергей Лазарев заявил, что уже два года является счастливым отцом
фото: globallookpress.com

Сегодня стало известно, что у знаменитого российского певца, участника "Евровидения" Сергея Лазарева более двух лет назад родился сын.

Все это время артист тщательно скрывал мальчика от публики. На днях Лазарева заметили выходящим из одного из московских храмов вместе с сыном и мамой. Сергей трогательно держит малыша за ручку, а затем сажает его в свой автомобиль.

Новостной портал Life связался с певцом, чтобы тот дал какие-либо комментарии. Артист признался, что стал отцом два с половиной года назад, однако никакой дополнительной информации не предоставил, отметив, что свою личную жизнь он не хотел бы предавать огласке.

 

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