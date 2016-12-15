Елене Ваенге запретили петь

Не успели смолкнуть разговоры по поводу заболевшего Димы Билана, как стало известно о недуге еще одной «звезды» российской эстрады. На этот раз жертвой болезни стала Елена Ваенга.

Певица также, как и Билан, сама сообщила о неприятности в соцсетях. Артистка написала, что медики вынесли ей один из самых страшных для эстрадных исполнителей вердикт: Ваенге нельзя петь. Запрет наложили, как минимум, на десять дней, сообщает

tvzvezda.ru.

Решение врачей связано с диагнозом, который поставили любимице миллионов россиян – ларинготрахеит. У артистки началось воспаление в области гортани и трахеи. Кстати, Ваенга почувствовала себя плохо еще в прошлом месяце. Из-за этого она даже отменила ряд концертов.