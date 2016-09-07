Ваенга похвасталась ездой по встречной полосе

Российская певица Елена Ваенга снова оказалась в центре скандала. На этот раз она похвасталась, как ее водитель лихо объезжает пробки задним ходом по встречной полосе.

Ваенга выложила в свой блог в Instagram видео, запечатлевшее ее поездку на автомобиле. На видеозаписи видно, как водитель грубо нарушет правила дорожного движения под одобрительные комментарии певицы. Ваенга сопроводила ролик хэштегом “барыняопаздывает”.

Однако пользователи соцсети отреагировали на запись негативно. Певица оказалась не готова к такой волне критики и в конце концов удалила видео, а потом принесла свои извинения. Правда она не удержалась от едкого комментария, что теперь возмущенные пользователи успокоятся только после того, как увидят ее труп.

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