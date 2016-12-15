Популярный певец сам написал в соцсетях о том, что стал жертвой недуга. Билан также сообщил, что еще немного и получил бы серьезное осложнение болезни.

По словам Димы Билана, он угодил на больничную койку из-за бронхита. Также артист отметил, что едва не упустил заболевание. Еще чуть-чуть и бронхит мог бы перерасти в пневмонию.

Дима Билан написал, что врачи предпринимают все необходимые меры, чтобы помочь ему. При этом медики попросили артиста соблюдать постельный режим несколько дней. В соцсетях певец не только написал о своем недуге, но и выложил фотографию, на которой запечатлено его нынешнее состояние.