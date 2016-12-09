Американская пресса сообщает 9 декабря о подготовке к запуску нового выпуска реалити-шоу «Ученик знаменитости». Шоу идет в США с января 2004 года, и более 10 лет его вел Дональд Трамп, избранный президентом США.

Миллиардера «ушли» из шоу в 2015 из-за его резких высказываний в адрес мексиканцев. Теперь Трамп возвращается в проект в новом качестве: по данным журналистов, он станет продюсером. Место ведущего реалити-шоу вместо Трампа занял актер и политик Арнольд Шварценеггер.

Таким образом, получается, что Трамп будет продюсировать Шваренеггера. Новый выпуск планируют показать 2 января 2017 года, передает «Лента.ру».

В киностудии, которая снимает шоу, сообщили, что Трамп станет получать за каждый выпуск не менее 100 тысяч долларов. В СМИ отмечают, что прием на работу в шоу президента США - ситуация сверхординарная.