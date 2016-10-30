СРОЧНО
|16:57  Российские пловцы Ефимова и Морозов завоевали "золото" на Кубке мира |15:59  В Турции за связь с оппозицией уволены 10 тысяч чиновников |15:20  Эксперт ФИФА: В матче "Спартак" - ЦСКА арбитр должен был назначить пенальти |14:30  Под Волгоградом автобус задавил троих детей |13:38  Британские СМИ пророчат превращение Калининградской области в горячую точку |12:39  В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста |12:11  Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента |11:39  Минобороны: пока Россия и Сирия не наносят удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул |11:22  Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде |10:52  В Краснодарском крае произошло землетрясение |29.10 22:08  Мариано Рахой стал премьер-министром Испании |29.10 21:23  На Можайском шоссе в ДТП попало 13 автомобилей |29.10 21:00  В Киеве националисты разогнали "конопляный марш" (ВИДЕО) |29.10 17:14  Украинский экономист: Страна идет к экономической катастрофе |29.10 16:39  Сын президента Украины показал, сколько он зарабатывает |29.10 16:03  Депутат Ирина Яровая потребовала объяснений от Украины по поводу символа ГУР |29.10 14:58  Электричка загорелась на Киевском вокзале |29.10 12:54  В Карелии произошло массовое ДТП, пятеро погибших |29.10 10:41  Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой |29.10 08:37  МЭР: к 2019 году в РФ будет остановлен рост добычи нефти |29.10 07:47  У станции московского метро найдено тело молодого мужчины |28.10 21:52  Захарова: снимки обстрелянной в Идлибе школы - поддельные |28.10 19:36  Президент отказал Генштабу в продолжении авиаударов |28.10 17:27  В Омске упавшего с пятого этажа ребенка спасли бельевые веревки |28.10 17:10  Бывший преподаватель МГУ погиб от переохлаждения в центре Москвы |28.10 16:19  Путин не является сторонником нагнетания напряженности – Кремль |28.10 15:23  Строители избили священника за отказ с ними выпить |28.10 15:22  Вор попытался стянуть сумку на глазах у зампрокурора и был сразу пойман |28.10 14:19  Бивол проведёт рейтинговый бой против Махтеенко 29 октября в Екатеринбурге |28.10 14:12  ЦБ РФ оставил без изменений ключевую ставку

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Кино

Актер Арнольд Шварценеггер снимется в российском фильме "Вий-2"

30 октября 2016, 17:15 [ «АН-онлайн» ]

Актер Арнольд Шварценеггер снимется в российском фильме "Вий-2"
globallookpress.com

Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер готовится к съемкам в продолжении истории про Вия – новая картина Олега Степченко имеет рабочее название "Вий" - "Путешествие в Китай: Тайна Железной маски".

Совместно с железным Арни в фильме снимется и еще одна звезда - Джеки Чан. Компания Jackie Chan JCE взяла на себя так называемый «китайский блок» съемок. Партнером актеров станет и спортивная звезда - Чжан Лансинь, чемпионка Китая по тхэквондо, передают РИА Новости.

Продюсером картины выступит Алексей Петрухин. Роль путешественника Джонатана Грина сыграет английский актер Джейсон Флеминг (наш зритель знает его по ролям в фильмах "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш").

Фильм «Вий-2» - продолжение странствий и приключений Джонатана Грина. В этот раз он получит приказ Петра I изготовить подробную карту Дальнего Востока. Так Грин и попадет в Китай…

"Вий-2: Путешествие в Китай" обязуются показать зрителю уже в начале 2017 года.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Кино

Актер Арнольд Шварценеггер снимется в российском фильме "Вий-2"

Актер Арнольд Шварценеггер снимется в российском фильме "Вий-2"

Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер готовится к съемкам в продолжении истории про Вия – новая картина Олега Степченко имеет рабочее название "Вий" - "Путешествие в Китай: Тайна Железной маски".

//В мире

Выборы в США: экскременты для оппонентов

Выборы в США: экскременты для оппонентов

Кучу навоза обнаружили у входа в свое отделение демократы из американского штата Огайо. Полиция утверждает, что такое количество натуральных удобрений можно было доставить с помощью большегрузной техники.

//Культура

В “Сатириконе” объявили о примирении Мединского с Райкиным

В “Сатириконе” объявили о примирении Мединского с Райкиным

Российский министр культуры Владимир Мединский принес извинения худруку “Сатирикона” Константину Райкину в ходе состоявшегося телефонного разговора. На этом стороны сочли инцидент исчерпанным.

//В мире

Секретарь Совбеза Украины имеет в долларах 800 тысяч наличности и раритетные книги

Секретарь Совбеза Украины имеет в долларах 800 тысяч наличности и раритетные книги

С той поры как чиновников Украины обязали декларировать в электронном виде свои доходы, там появляется все больше долларовых миллионеров. Теперь к ним присоединился и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

//Происшествия

Водитель автобуса под Волгоградом насмерть сбил трех девочек

Водитель автобуса под Волгоградом насмерть сбил трех девочек

В результате ДТП в Вологоградской области погибли на месте девочки пяти и тринадцати лет, одиннадцатилетняя школьница скончалась позже в карете скорой помощи. Детей сбил водитель рейсового автобуса.

//Спорт

Эксперт ФИФА: В матче "Спартак" - ЦСКА арбитр должен был назначить пенальти

Эксперт ФИФА: В матче "Спартак" - ЦСКА арбитр должен был назначить пенальти

Натан Бартфельд, прежде занимавший пост инспектора ФИФА, заявил о грубой ошибке судьи на прошедшем накануне матче «Спартак» - ЦСКА. Напомним, что игра закончилась уверенной победой «красно-белых».

//Общество

Балерина Илзе Лиепа отсудила у бывшего мужа половину недвижимости на Рублевке

Балерина Илзе Лиепа отсудила у бывшего мужа половину недвижимости на Рублевке

Бракоразводный процесс российской балерины и актрисы Илзе Лиепы и Владислава Паулюса длился практически два года. Наконец, Московский областной суд вынес решение о разделе имущества поровну.

//Наука

Американские ученые хотят забросить в космос труп человека

Американские ученые хотят забросить в космос труп человека

Группа американских ученых задумала провести необычный эксперимент – забросить в космос труп человека, «посеяв» во Вселенной его ДНК. Они предполагают что на другой планете, таким образом, может зародиться жизнь.

//Наука

У берегов Аляски выловили неизвестное науке существо (ВИДЕО)

У берегов Аляски выловили неизвестное науке существо (ВИДЕО)

Появившееся на Ютуб видео привело в замешательство специалистов. Живое существо, покрытое льдом, снял на видео сотруднник центра управления земельными ресурсами штата Аляска возле местного побережья.

//Спорт

Российские пловцы Ефимова и Морозов завоевали "золото" на Кубке мира

Российские пловцы Ефимова и Морозов завоевали "золото" на Кубке мира

На Кубке мира по плаванию на короткой воде наши спортсмены Юлия Ефимова и Владимир Морозов стали лучшими, завоевав золотые медали. Ефимова взяла «золото» на дистанции 200 м, а Морозов был первым на 50 м.

//Происшествия

Тысяча квадратов производственных площадей горит в Ростовской области

Тысяча квадратов производственных площадей горит в Ростовской области

В городе Батайске Ростовской области горит цех по производству пеноплэкса. Как сообщило ГУ МЧС по региону, загорелось здание площадью 2500 метров. Пожару была присвоена вторая категория сложности.

//Новости ADWILE

//Политика

В Турции за связь с оппозицией уволены 10 тысяч чиновников

В Турции за связь с оппозицией уволены 10 тысяч чиновников

Увольнения произошли по одному поводу: связь с оппозиционным политиком Фетхуллахом Гюленом. Рабочих мест лишились работники парламента, учителя, врачи, юристы и даже сотрудники МИДа республики.

//В мире

ИноСМИ: у принца Гарри роман со звездой “Форс-мажоров”

ИноСМИ: у принца Гарри роман со звездой “Форс-мажоров”

Сразу несколько британских СМИ написали, что принц Гарри начал тайно встречаться с фотомоделью и актрисой Меган Маркл, известной благодаря своей роли Рейчел Зейн в телесериале “Форс-мажоры”.

//Происшествия

Офицер МЧС подстрелил на охоте самарского чиновника

Офицер МЧС подстрелил на охоте самарского чиновника

Несчастный случай произошел 30 октября на охоте в Самарской области, где были ранены два человека. Сообщается, что в ходе пристрелки ружье случайно выстрелило. Заряд угодил в члена правительства региона.

//Происшествия

Под Волгоградом автобус задавил троих детей

Под Волгоградом автобус задавил троих детей

Сегодня днем в Волгоградской области рейсовый пассажирский автобус, следовавший из российской столицы в Дагестан насмерть сбил троих детей разного возраста на пешеходном переходе, не уступив им дорогу.

//В мире

Нашлось объяснение, откуда у экс-командира «Айдара» взялись $38 млрд

Нашлось объяснение, откуда у экс-командира «Айдара» взялись $38 млрд

Окружение бывшего командира батальона «Айдар» разоблачило «украинскую сенсацию» относительно невиданного дохода нынешнего депутата Верховной рады Сергея Мельничука, указанного им самим в декларации.

//В мире

Италия сообщила первые данные о пострадавших при землетрясении

Италия сообщила первые данные о пострадавших при землетрясении

В результате мощного землетрясения, которому подверглась центральная Италия сегодня утром, пострадало несколько десятков человек. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Террористы применили химическое оружие против сирийских войск в Алеппо

Террористы применили химическое оружие против сирийских войск в Алеппо

Позиции правительственных войск и ополчения в Сирии подверглись обстрелу самодельными снарядами с отравляющим газом со стороны боевиков. В настоящее время еще неизвестно, какой именно газ был применен.

//Политика

Британские СМИ пророчат превращение Калининградской области в горячую точку

Британские СМИ пророчат превращение Калининградской области в горячую точку

Британия угрожает превращением «самой европейской территории России» в горячую точку. Калининградская область неоднократно оказывалась в центре внимания СМИ в связи с возможной военной угрозой.

//Криминал

В Красноярском крае женщина напала с топором на мужа и внуков

В Красноярском крае женщина напала с топором на мужа и внуков

Жуткое происшествие случилось в деревне Костеньки Красноярского края. Пожилая женщина напала с топором на собственного мужа и двоих малолетних внуков, когда они спали. От полученных травм мужчина скончался.

//Происшествия

В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста

В Ленобласти грузовик с солдатами сорвался с моста

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Ленинградской области. Грузовик КамАЗ, перевозивший солдат-срочников, пробил чугунное ограждение моста через реку Лугу и сорвался вниз.

//Политика

Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента

Молдаване первый раз за 20 лет самостоятельно выберут президента

В воскресенье, 30 октября 2016 г. в Республике Молдова начались первые за последние 20 лет прямые выборы на пост президента государства. Открыто около двух тысяч избирательных участков по всему миру.

//Политика

Минобороны: пока Россия и Сирия не наносят удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул

Минобороны: пока Россия и Сирия не наносят удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул

Минобороны России обвинили коалицию во главе с Соединенными Штатами в авиаударах по жилым кварталам иракского города Мосул. При этом самолеты России и Сирии прекратили полеты над Алеппо тринадцать дней назад.

//Новости партнеров

//Спорт

Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде

Фигуристка Медведева принесла сборной РФ первое золото на Гран-при в Канаде

Юная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева лидирует на втором этапе серии Гран-при, стартовавшем в Миссиссого (Канада). Россиянка не оставила соперницам шансов ни в короткой, ни в произвольной программах.

//Происшествия

В Краснодарском крае произошло землетрясение

В Краснодарском крае произошло землетрясение

Практически одновременно с сообщением о землетрясении в Италии, произошедшем, сегодня утром, появилась информация о еще одном подземном толчке, на этот раз на юго-западе России, в Краснодарском крае.

//В мире

Доход экс-командира Айдара дважды превысил золотой запас всей Украины

Доход экс-командира Айдара дважды превысил золотой запас всей Украины

Бывший главарь националистического батальона "Айдар", а ныне народный депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук, опубликовав декларацию за прошлый год, ошарашил всех своим невиданным состоянием.

//В мире

Италию снова сильно трясет

Италию снова сильно трясет

В центральной части Италии, в которой еще недавно прошла серия землетрясений, ставших причиной серьезных разрушений и гибели большого числа местных жителей, снова зафиксирован сильный подземный толчок.

//Общество

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

В Петербурге проживает 10,8 тыс. реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий. Период этого нечеловеческого ужаса настолько растянут во времени, что остается только поражаться стойкости и вере этих людей.

//Происшествия

Под Саратовом перевернулся автобус, 15 человек пострадали

Под Саратовом перевернулся автобус, 15 человек пострадали

По меньшей мере, пятнадцать человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, произошедшей в Саратовской области. Автобус, в салоне которого находились граждане Узбекистана, перевернулся.

//В мире

Замешанная в политическом скандале подруга президента Южной Кореи вернулась в страну

Замешанная в политическом скандале подруга президента Южной Кореи вернулась в страну

Близкая подруга президента Южной Кореи - Цой Сун Силь, вокруг которой разразился крупный политический скандал, добровольно вернулась в страну. Сообщается, что это было сделано для “содействия следствию”.

//Происшествия

В екатеринбургском клубе неизвестный устроил стрельбу

В екатеринбургском клубе неизвестный устроил стрельбу

Накануне рано утром в екатеринбургском ночном клубе “Подвал” неизвестный злоумышленник открыл огонь по посетителям заведения. В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате происшествия.

//В мире

Демократы: глава ФБР теперь заодно с Путиным

Демократы: глава ФБР теперь заодно с Путиным

Экс-председатель Национального комитета Демократической партии Соединенных Штатов Говард Дин заявил, что возглавляющий ФБР Джеймс Коми своими распоряжениями по делу подорвал доверие американцев к ведомству.

//В мире

ИноСМИ: прах наставника одного из зрителей напугал посетителей театра в Нью-Йорке

ИноСМИ: прах наставника одного из зрителей напугал посетителей театра в Нью-Йорке

Посетители и сотрудники нью-йоркского театра “Метрополитен-опера” были напуганы подозрительным порошком неизвестного происхождения, который рассыпал один из зрителей в антракте представления.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры