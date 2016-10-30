Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер готовится к съемкам в продолжении истории про Вия – новая картина Олега Степченко имеет рабочее название "Вий" - "Путешествие в Китай: Тайна Железной маски".

Совместно с железным Арни в фильме снимется и еще одна звезда - Джеки Чан. Компания Jackie Chan JCE взяла на себя так называемый «китайский блок» съемок. Партнером актеров станет и спортивная звезда - Чжан Лансинь, чемпионка Китая по тхэквондо, передают РИА Новости.

Продюсером картины выступит Алексей Петрухин. Роль путешественника Джонатана Грина сыграет английский актер Джейсон Флеминг (наш зритель знает его по ролям в фильмах "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш").

Фильм «Вий-2» - продолжение странствий и приключений Джонатана Грина. В этот раз он получит приказ Петра I изготовить подробную карту Дальнего Востока. Так Грин и попадет в Китай…

"Вий-2: Путешествие в Китай" обязуются показать зрителю уже в начале 2017 года.