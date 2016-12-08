Служба безопасности Украины (СБУ) не намерена отменять запрет на въезд российским исполнителям, внесенным в «черный список», даже на время проведения "Евровидения", которое пройдет в следующем году в Киеве.

И хотя ранее СМИ писали о том, что Европейский вещательный союз ведет переговоры с властями Украины об отмене запрета, в украинском ведомстве заявляют, что к ним с такой просьбой никто не обращался и как такого списка у них нет.

"К нам никто не обращался по отмене. У нас нет списков, а есть решения и постановления по каждой конкретной персоне", - заявила пресс-секретарь СБУ украинскому агентству УНН.

Напомним, среди не въездных на Украину артистов значатся 140 российских деятелей культуры, среди которых Иосиф Кобзон, Валерия со своим мужем-продюсером Иосифом Пригожиным, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Стас Пьеха и ряд других. Некоторые из них даже не догадываются, что являются персонами нон-грата на Украине. Так, российская исполнительница украинского происхождения Наташа Королева узнала об этом от журналистов, которые хотели взять у нее комментарий по этому поводу.



