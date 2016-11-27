Проведение международного конкурса «Евровидение-2017» на территории Украины под вопросом: страна затягивает с организацией конкурса, сообщает 27 ноября глава украинской телерадиокомпании Александр Харебин.

Владелец марки «Евровидение» вещательный союз Европы, как выразился Харебин, показал Украине «красную карточку» по причине срыва подготовительных мероприятий конкурса, передают РИА Новости.

Глава национальной телерадиокомпании считает главными причинами задержки европейские законы, которые, по мнению Харебина, далеки от совершенства, и бюрократию, - в том числе и украинскую.

Харебин отмечает, что Украина, в принципе, отстает от графика подготовки не так сильно, как это видят в Европе: всего лишь на один месяц.

Окончательное решение о месте проведения «Евровидения» Европейский вещательный союз примет 8 декабря 2016 года.