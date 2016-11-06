"Евровидение-2017" на грани срыва

Британское издание Telegraph назвало «Евровидение-2017 слишком дорогим удовольствием, которое Киев не может себе позволить. Похоже, Украина не в состоянии принять международный конкурс на своей территории из-за нехватки средств.

По традиции, страна-победитель «Евровидения» получает не только славу, награды, но и ответственность принимать следующий песенный конкурс у себя. Такое право выпало Украине после победы Джамалы после выступления в Стокгольме в 2016 году.

Однако Киев оказался не в состоянии нести непосильное финансовое бремя, даже несмотря на обещанную максимальную поддержку Европейского вещательного союза. Украина смогла выделить на проведение следующего «Евровидения» из своих бюджетных средств всего 442 миллионов гривен. Для сравнения: Азербайджан четыре года назад потратил на конкурс втрое больше.

В качестве подтверждения масштабной финансовой дыры в финансировании конкурса британская газета приводит пример добровольной отставки гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласания, который таким образом решил привлечь внимание к проблеме проведения «Евровидения».

Если Украина провалит организацию конкурса, право на его проведение перейдет к России, что только усилит напряженность между Киевом и Москвой, заключает автор статьи.



