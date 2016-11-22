Маленький сын Жанны Фриске не знает правды о маме

Телеведущий Дмитрий Шепелев в ходе пресс-конференции по случаю выхода книги о его возлюбленной Жанне Фриске признался, что их маленький сын Платон не знает правды о маме.

Серьезный и непростой разговор с мальчиком еще впереди - отцу придется объяснить ребенку, что его любимой мамы больше нет в живых. Шепелев отметил, что подобные разговоры с детьми - это длительная и по-настоящему кропотливая работа, однако обманывать их нельзя, нечестно, передает "7 Дней".

Телеведущий подчеркнул, что постоянно разговаривает с трехлетним сыном о Жанне Фриске и отвечает практически на все вопросы, которые он задает, например, о том, какую музыку она любила, какой был ее любимый десерт.