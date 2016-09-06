Отец Фриске уверен: Жанна умерла от уколов Шепелева

По словам отца российской певицы Жанны Фриске, Владимира Борисовича, ее гражданский муж Дмитрий Шепелев давал звезде шоу-бизнеса американские медицинские препараты, противопоказанные к употреблению.

Отец покойной публично обвинил зятя в намерении присвоить имущество дочери, пользуясь моментом, пока та впадала в беспамятство после приема опасных уколов.

"Последние три месяца он вообще не заходил к ней в спальню, так, издалека смотрел и все. После смерти Жанны он ни разу не был на ее могиле, ни копейки не дал на похороны и после этого еще книгу пишет. Таких циников мир еще не видел!" – цитирует Влаимира Фриске сайт Sobesednik.ru.

Поводом для подобных высказываний стала выпущенная книга Дмитрия Шепелва, которую он посвятил своей умершей возлюбленной Жанне Фриске.

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