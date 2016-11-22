В Лос-Анджелесе госпитализирован музыкант Канье Уэст

Всемирно известный американский рэпер Канье Уэст был экстренно госпитализирован в Лос-Анджелесе.

Это произошло сразу после информации о внезапной отмене его мирового турне, которая появилась ранее. Как сообщает портал NBC News, ссылаясь на ряд источников, госпитализация Канье Уэста никак не связана с какими-либо насильственными действиями в отношении него.

Предполагается, что артист страдал от серьезной бессонницы, однако не желал отправляться в больницу - тогда медикам пришлось приковать рэпера наручниками к каталке.