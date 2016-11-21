Канье Уэст отменил все концерты до конца года

Популярный американский рэпер Канье Уэст отменил все оставшиеся концерты, которые должны были состояться до конца года в рамках его тура Saint Pablo по Соединенным Штатам.

До окончания тура оставалось еще 21 запланированное шоу, однако скандальный рэпер все их отменил. Сообщается, что денежные средства за уже купленные билеты будут возвращены поклонникам в полном объеме. Однако причинах такого решения фанатам пока приходится гадать: сам Уэст и его представители по этому поводу хранят молчание. Известно, что двумя днями ранее Уэст сорвал концерт в Сакраменто, исполнив всего три песни и удалившись со сцены. Перед тем, как покинуть площадку, рэпер в течение 10 минут критиковал деятельность Хиллари Клинтон, а также поддержавших ее рэп-исполнителей и даже канал MTV.

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