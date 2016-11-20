Недержавшегося на ногах Лепса сняли на видео на концерте в Ростове-на-Дону

Поклонники Григория Лепса сняли на видео инцидент, произошедший с певцом на концерте в Ростове-на-Дону. Видео, появившееся накануне на YouTube, посмотрели уже более 160 тыс. любопытствующих.

На минутном видеоролике, снятом кем-то из зрителей в концертном зале, видно, как во время исполнения популярного хита "Я счастливый" певец сильно зашатался и начал терять равновесие. Если бы не охранники, Лепс упал прямо на сцене. Певец, нисколько не смутившись, продолжил выступление, опираясь за плечо своего музыканта. Надо заметить, что во время падения песня не прерывалась, что означает, что Лепс выступал под фонограмму.

Скандальное видео вызвало спор среди поклонников певца: одни обвинили Лепса в неуважении публики, перед которой он позволил себе выступать в пьяном виде, другие посчитали, что их кумир просто себя плохо почувствовал во время выступления.





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