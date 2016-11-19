Анджелина Джоли впервые после развода появилась перед поклонниками

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли впервые после сообщений о разводе с Брэдом Питтом появилась на публике.

Женщина записала видео для Международного уголовного суда в Гааге в поддержку политики в отношении детей, передает издание Entertainment Tonight. На записи Джоли предстала в простом черном костюме и с очень легким нейтральным макияжем.

В своей речи актриса и общественный деятель сообщила, что эффективное судебное преследование и новый правовой ориентир в МУС или в любой другой подобной организации является большой частью долгосрочных и жизненно важных усилий. Именно такой, по мнению Анджелины Джоли, должна являться политика международного суда в отношении несовершеннолетних.