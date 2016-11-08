Джеки Чан в шоке от российской погоды

Всемирно известный голливудский актер Джеки Чан прибыл в Москву на открытие Фестиваля китайского кино.

Артист по неизвестной причине не взял с собой теплую куртку и был шокирован холодной российской погодой. Как сообщает сегодня РИА «Новости», Джеки Чан очень замерз в Москве, однако отметил, что у него все в порядке. Актер заявил, что он был счастлив увидеть в РФ множество своих фанатов и добавил, что сейчас снимает фильм китайско-российского производства под названием "Путешествие в Китай".

Уточняется, что в новой картине вместе с Чаном будут также играть Арнольд Шварцнеггер и Анна Чурина.