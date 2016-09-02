Всемирно известный китайский актер Джеки Чан, который является мастером боевых искусств, получит престижную премию "Оскар", однако не за роль в одной из кинокартин.

Джеки Чана столь щедро наградят за выдающиеся заслуги в кинематографе. Предполагается, что церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 12 ноября. Есть информация о том, что вместе с легендарным мастером боевых искусств премию "Оскар" получат монтажер Энн Коутс, режиссер по подбору актеров Линн Сталмастер, а также документалист Фредерик Уайзман.

Напомним, Чан является звездой таких фильмов, как "Доспехи бога", "Разборка в Бронксе", "Проект А", "Каратэ-пацан" и многих других.

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