Бред Питт заявил в суде, что не намерен отказываться от детей

Всемирно известный голливудский актер Брэд Питт обратился к суду с просьбой предоставить ему и Анджелине Джоли, с которой он сейчас разводится, возможность совместной опеки над их шестью детьми.

Как сообщает сегодня издание People, сотрудники суда уже ознакомились с документами, которые передали адвокаты Брэда Питта. Бумаги свидетельствуют о том, что актер категорически не согласен с тем, что все шестеро детей будут постоянно жить с Анджелиной Джоли, а отец сможет их только навещать.

Уточняется, что на решение судей могут оказать сильное влияние итоги расследования, которое в настоящее время проводится для того, чтобы выяснить, правда ли Питт ненадлежащим образом вел себя с наследниками. Джоли уверяет, что подобные моменты возникали постоянно, а ее супруг всячески это отрицает.