Дженнифер Энистон о разводе Брэда Питта: так тебе и надо

Бывшая супруга голливудского актера Брэда Питта - Дженнифер Энистон - прокомментировала его развод с Анджелиной Джоли.

Согласно данным СМИ, актриса убеждена, что Питт это заслужил своим поведением. Как сообщает издание US Weekly, Дженнифер Энистон, узнав о разводе Питта и Джоли, с восторгом воскликнула: "Так тебе и надо! Тебя постигла карма!". Эта информация, однако, не является подтвержденной.

Напомним, что Питт и Энистон расстались в 2005 году, тогда актер якобы изменил своей жене с Джоли - они вместе снимались в фильме "Мистер и миссис Смит".

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