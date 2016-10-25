Светлана Бондарчук сделала странный намек, поклонники в недоумении

Светская львица, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана опубликовала на своей страничке в соцсети странный пост, который взбудоражил и ввел в недоумение поклонников бывшей звездной пары.

На днях Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram картинку, на которой написана фраза "Много будешь знать - скоро расстанешься". Этот пост вызвал серьезную дискуссию на страничке знаменитости. Некоторые подписчики предположили, что женщина имеет в виду ситуацию со своим бывшим мужем Федором, который сейчас встречается с начинающей актрисой Паулиной Андреевой.

Сама Светлана никак не реагирует на домыслы людей, а молча продолжает демонстрировать неоднозначные снимки.