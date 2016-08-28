Светлана Бондарчук показала себя обнаженной

Не стесняясь, показывает свое тело 47-летняя Светлана Бондарчук. Звезда выложила фотографии, на которых она изображена на фоне двух собственных портретов, где бывшая модель предстала в обнаженном виде.

Новыми кадрами порадовала поклонников Светлана Бондарчук. Зрители могут лицезреть светскую львиц в её собственной квартире на Патриарших прудах. Стену квартиры украшают огромные портреты хозяйки, написанные в стиле «ню». Автором картин стала знаменитая московская художница Айдан Салахова, сообщает kp.ru.

Как выяснилось, эти картины стали подарком для Светланы от её экс-супруга Федора Бондарчука, который оплатил и заказал картины ещё будучи в браке. Теперь эти портреты, которыми звезда очень дорожит, радуют Светлана Бондарчук в её квартире.

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