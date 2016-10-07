Земфира: играть концерты буду!

Российская рок-певица Земфира успокоила поклонников, взволнованных сообщением об ее отказе от больших гастрольных туров. Артистка пообещала, что они еще увидят ее на сцене.

Чтобы пообщаться с поклонниками, исполнительница вышла в соцсеть Instagram с аккаунта своего фотографа Марины Захаровой. Она напомнила, что 14 октября можно будет увидеть телеверсию концерта, состоявшегося в апреле в “Олимпийском” в рамках тура “Маленький человек”. Звезда также сообщила, что накануне ее можно будет увидеть в программе Ивана Урганта.

Земфира пояснила, что ее отказ от больших туров не означает, что она уходит со сцены. По ее словам, она продолжит выступать, время от времени давая концерты по собственному желанию. “Играть концерты буду!” - написала она.

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