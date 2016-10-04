Земфира завершила концертную деятельность

Земфира объявила о завершении концертной деятельности, по крайней мере, в России. Последнее выступление в рамках гастрольного тура «Маленький человек» состоялось в Екатеринбурге 26 сентября.

Намерение сделать эти гастроли последними певица высказывала ещё в прошлом году, но российские поклонники надеялись на смену настроения. А скандальные попытки втянуть Земфиру в российско-украинский конфликт на той или другой стороне вызвали у неё нескрываемое раздражение от публики. Впрочем, и не всегда адекватную реакцию последней.

Последние концерты финального тура состоятся теперь уже только за пределами России – в Великобритании, США, Израиле и Германии. Продолжит ли Земфира студийную деятельность или собирается совсем уйти со сцены, не сообщается.

Читайте также:

В день рождения Земфиры Лоза раскритиковал ее как исполнителя

Земфира успокоила поклонников: концерты будут (ВИДЕО)



