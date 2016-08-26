В день рождения Земфиры Лоза раскритиковал ее как исполнителя

Сегодня популярной российской исполнительнице Земфире исполняется сорок лет, однако не все спешат поздравить ее с днем рождения. Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал ее, сказав, что Земфире не хватит мастерства стать мировой звездой.

Лоза также добавил, что она как автор песен с собственным видением мира ему совершенно не интересна. Кроме того, певец высказался насчет содержания песен Земфиры, назвав их непонятными.

Юрий Лоза известен своими резкими высказываниями, в том числе в адрес таких звезд мирового масштаба, как "Led Zeppelin".

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