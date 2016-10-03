Ким Кардашьян вернулась в Америку под прикрытием 20 охраннников

Актриса и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян прибыла из Парижа, где ее ограбили в Нью-Йорк в сопровождении 20 человек охраны. охраны, - это еще не считая сотрудников департамента полиции Нью-Йорка.

Кардашьян прибыла в Америку в сопровождении супруга рэпера Канье Уэста. Кортеж звезды состоял из 10 автомобилей, передает РИА Новости.

Напомним, "АН-онлайн" ранее сообщали, что Ким Кардашьян в парижском отеле подверглась нападению и грабежу. У дамы похитили шкатулку с драгоценностями (стоимость – порядка 5-6 миллионов евро) и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Грабители унесли даже два мобильных телефона. Известно, что в налете участвовало пять человек в масках и полицейской форме.