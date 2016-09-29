Брэд Питт добровольно сдал анализы на алкоголь и наркотики
29 сентября 2016, 11:14 [ «АН-онлайн» ]
Голливудский актер Брэд Питт добровольно сдал тесты на алкоголь и наркотики после того, как его супруга Анджелина Джоли заявила о его жестоком обращении с детьми.
Результаты анализов пока неизвестны, сообщает TMZ. Брэд Питт решил таким образом доказать, что ему нечего скрывать и решил избежать всяких "преувеличений" по данному делу.
В последние дни поклонники знаменитой голливудской пары, воспитывающей шестерых детей, обсуждают предстоящий развод. Заявление на развод 20 сентября подала Анджелина Джоли. СМИ писали, что она переживает за отношение Брэда Питта к детям. Актриса попросила суд предоставить ей единоличное право опеки над детьми, чтобы отец навещал детей только по выходным.
Таблоиды писали о скандале на борту частного самолета, когда Питт разозлился, кричал и оскорблял своих детей. Он якобы ударил 15-летнего сына Мэддокса, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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